Російська хакерська група атакувала швейцарські урядові сайти

15:20 12 червня Київ, Україна

Російська група хакерів NoName здійснила серію кібератак на кілька вебресурсів, які належать швейцарським урядовим організаціям.



За інформацією, розміщеною на сайті Федеральної Ради цієї країни, цей інцидент мав місце.



Повідомляють, що атакували різні онлайн-сторінки, що належать Федеральній Адміністрації Швейцарії, а також компанії, пов'язані з цією країною. Внаслідок атаки сайт швейцарського уряду також став недоступним.



Співробітники Швейцарського Національного центру кібербезпеки (NCSC), у тісній співпраці з адміністративними підрозділами, в цей час проводять аналіз цієї кібератаки і виявляють необхідні заходи для подолання її наслідків.