Російське ГРУ відправило спецпризначенців до Курської області для диверсій на кордоні - ЦНБ

12:33 19 травня Київ, Україна

Служба головного розвідувального управління (ГРУ) росії направила спеціальні оперативні групи до Курської області з метою виконання диверсійних місій на українському кордоні.

Про це повідомляє Центр національної безпеки (ЦНБ).

За інформацією, отриманою від ЦНБ, ці оперативні групи складаються з висококваліфікованих фахівців і вони розгорнуті в районі населеного пункту Тьоткіно, що у Курській області.
"Згідно з інформацією, що надійшла з підпільних джерел, у зазначену місцевість прибули підрозділи спеціального призначення з 3-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Тольятті, Самарська область) та 22-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Степовий, Ростовська область)", - зазначили у ЦНБ.
Основні завдання, які стоять перед спецпризначенцями, включають контрдиверсійну діяльність у прикордонній зоні після успішних операцій партизанів, виконання диверсій та відновлення бойового морального духу деморалізованих підрозділів російських збройних сил, що діють уздовж кордону.