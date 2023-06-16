Російське ГРУ відправило спецпризначенців до Курської області для диверсій на кордоні - ЦНБ

Служба головного розвідувального управління (ГРУ) росії направила спеціальні оперативні групи до Курської області з метою виконання диверсійних місій на українському кордоні.
Про це повідомляє Центр національної безпеки (ЦНБ).
За інформацією, отриманою від ЦНБ, ці оперативні групи складаються з висококваліфікованих фахівців і вони розгорнуті в районі населеного пункту Тьоткіно, що у Курській області.
Про це повідомляє Центр національної безпеки (ЦНБ).
За інформацією, отриманою від ЦНБ, ці оперативні групи складаються з висококваліфікованих фахівців і вони розгорнуті в районі населеного пункту Тьоткіно, що у Курській області.
Основні завдання, які стоять перед спецпризначенцями, включають контрдиверсійну діяльність у прикордонній зоні після успішних операцій партизанів, виконання диверсій та відновлення бойового морального духу деморалізованих підрозділів російських збройних сил, що діють уздовж кордону.
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