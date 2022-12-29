Російська федерація завдала 70 ударів по Сумській області

Минулої доби армія росії завдала 70 ударів по громадах Сумської області. Обстріли відбувалися з мінометів, САУ та вибухівкою з квадрокоптера.
Про це повідомляє голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький.
Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу з території росії. 13 мін розірвалися на кордоні.
По Зноб-Новгородській громаді супротивник ударив тричі. 14 прильотів з мінометів та автоматні черги застосували росіяни.
На кордоні Середино-Будської громади розірвалися 10 ворожих снарядів із САУ.
На Краснопільську громаду росіяни скинули вибухівку із квадрокоптера.
Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (18 прильотів) та артилерії (15 прильотів).
Про це повідомляє голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький.
Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу з території росії. 13 мін розірвалися на кордоні.
По Зноб-Новгородській громаді супротивник ударив тричі. 14 прильотів з мінометів та автоматні черги застосували росіяни.
На кордоні Середино-Будської громади розірвалися 10 ворожих снарядів із САУ.
На Краснопільську громаду росіяни скинули вибухівку із квадрокоптера.
Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (18 прильотів) та артилерії (15 прильотів).
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