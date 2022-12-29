Російська федерація завдала 70 ударів по Сумській області

08:12 29 грудня Київ, Україна

Минулої доби армія росії завдала 70 ударів по громадах Сумської області. Обстріли відбувалися з мінометів, САУ та вибухівкою з квадрокоптера.

Про це повідомляє голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький.

Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу з території росії. 13 мін розірвалися на кордоні.

По Зноб-Новгородській громаді супротивник ударив тричі. 14 прильотів з мінометів та автоматні черги застосували росіяни.

На кордоні Середино-Будської громади розірвалися 10 ворожих снарядів із САУ.

На Краснопільську громаду росіяни скинули вибухівку із квадрокоптера.

Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (18 прильотів) та артилерії (15 прильотів).