Російська авіаційна атака на Берислав: загинула одна людина, зруйнована будівля

Вранці російські військові здійснили авіаційну атаку на місто Берислав у Херсонській області, кинувши чотири авіабомби. Щонайменше одна людина загинула і кілька інших отримали поранення.
Цю інформацію підтвердили голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін та голова Бериславської районної адміністрації Володимир Литвинов.
Один із снарядів уразив будівлю житлово-експлуатаційної контори, призвівши до загибелі як мінімум однієї людини та поранення кількох інших.
Ще одна авіабомба знищила житловий будинок.
Цю інформацію підтвердили голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін та голова Бериславської районної адміністрації Володимир Литвинов.
Один із снарядів уразив будівлю житлово-експлуатаційної контори, призвівши до загибелі як мінімум однієї людини та поранення кількох інших.
Ще одна авіабомба знищила житловий будинок.
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