Російська авіаційна атака на Берислав: загинула одна людина, зруйнована будівля

12:20 25 вересня Київ, Україна

Вранці російські військові здійснили авіаційну атаку на місто Берислав у Херсонській області, кинувши чотири авіабомби. Щонайменше одна людина загинула і кілька інших отримали поранення.



Цю інформацію підтвердили голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін та голова Бериславської районної адміністрації Володимир Литвинов.



Один із снарядів уразив будівлю житлово-експлуатаційної контори, призвівши до загибелі як мінімум однієї людини та поранення кількох інших.



Ще одна авіабомба знищила житловий будинок.