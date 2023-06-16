Російська атака у Запорізькій області: двоє загинули та четверо постраждали

17:42 02 червня Київ, Україна

Жертвами сьогоднішнього російського удару в селищі Комишуваха Запорізької області стали чотири мирні жителі, двоє з яких загинули.



Цю інформацію підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації (Запорізька ОВА) Юрій Малашко.



За даними повідомлення, ворог атакував багатоповерховий будинок у цьому селищі.



Серед жертв - жінки віком 44 та 77 років, а також жінки віком 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік, які отримали мінно-вибухові травми.



Попередні обстріли цього регіону вже призвели до руйнування житлових та садових будинків, гаражів, господарських споруд та іншого майна місцевих мешканців.