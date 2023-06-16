Російська атака у Запорізькій області: двоє загинули та четверо постраждали

Жертвами сьогоднішнього російського удару в селищі Комишуваха Запорізької області стали чотири мирні жителі, двоє з яких загинули.
Цю інформацію підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації (Запорізька ОВА) Юрій Малашко.
За даними повідомлення, ворог атакував багатоповерховий будинок у цьому селищі.
Серед жертв - жінки віком 44 та 77 років, а також жінки віком 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік, які отримали мінно-вибухові травми.
Попередні обстріли цього регіону вже призвели до руйнування житлових та садових будинків, гаражів, господарських споруд та іншого майна місцевих мешканців.
Цю інформацію підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації (Запорізька ОВА) Юрій Малашко.
За даними повідомлення, ворог атакував багатоповерховий будинок у цьому селищі.
Серед жертв - жінки віком 44 та 77 років, а також жінки віком 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік, які отримали мінно-вибухові травми.
Попередні обстріли цього регіону вже призвели до руйнування житлових та садових будинків, гаражів, господарських споруд та іншого майна місцевих мешканців.
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