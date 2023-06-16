Російська атака на Дніпропетровщині: один загиблий, дев'ять поранених

14:49 29 травня Київ, Україна

Внаслідок атаки російських збройних сил 29 травня по Покровській громаді на Дніпропетровщині, одна людина загинула, а дев'ять осіб отримали поранення.



Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, посилаючись на Дніпропетровську обласну прокуратуру.



Атаку було здійснено по Покровській громаді в Синельниківському районі. Серед постраждалих є 11-річна дитина. Один із приватних будинків зруйнований, при цьому сталася пожежа, яка вже загашена рятувальниками. Інформація про подію, як і раніше, уточнюється, повідомив Лисак.



За даними прокуратури, тип застосованої ворогом зброї ще встановлюється. Внаслідок інциденту було пошкоджено будівлю спорткомплексу, приватні будинки, господарські будівлі та автомобілі.



Глава військової адміністрації також уточнив, що два приватні будинки зруйновано, а 30 будинків отримали пошкодження, а також постраждали магазин та заправка. Обстеження території продовжується, на місці події працюють усі необхідні служби.



Під керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного із умисним убивством (частина 2 статті 438 КК України).