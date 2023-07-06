Російська атака на Львів: ракета влучила у багатоквартирний будинок, є жертви

08:43 06 липня Київ, Україна

Внаслідок російської атаки, спрямованої на місто Львів, один із об'єктів критичної інфраструктури отримав пошкодження та багатоквартирний будинок. Щонайменше чотири особи загинули.



Про це повідомив Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА).

"Внаслідок атаки на Львів було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, і поки що маємо інформацію про поранених", - повідомив Козицький.





Крім того, він зазначив, що одна людина перебуває у тяжкому стані.



Згодом Козицький уточнив, що ракета, випущена з росії, влучила у багатоквартирний будинок у Львові.



На місці дії ракети виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Андрій Садовий, мер Львова , поділився інформацією про чотирьох постраждалих та зазначив, що кількість постраждалих продовжує збільшуватися.Крім того, він зазначив, що одна людина перебуває у тяжкому стані.Згодом Козицький уточнив, що ракета, випущена з росії, влучила у багатоквартирний будинок у Львові.На місці дії ракети виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками.