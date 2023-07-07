Російська атака на Львів: кількість загиблих зросла до дев'яти

08:55 07 липня Київ, Україна

За останніми даними від МВС, внаслідок російської атаки на місто Львів кількість загиблих збільшилася до дев'яти осіб.



Крім того, сорок дві особи отримали поранення, серед яких троє неповнолітніх.



Органи правопорядку підтверджують, що наразі проводяться рятувальні та пошукові операції у районі події.