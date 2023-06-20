Російська атака на Київ: протиповітряна оборона знищила ворожі цілі

09:52 20 червня Київ, Україна

Вночі 20 червня російські сили здійснили атаку на Київ і протиповітряна оборона успішно знищила 20 ворожих цілей у повітряному просторі біля столиці.



Повідомлення про це було передано начальником Київської міської військової адміністрації Сергієм Попком через месенджер Telegram.

"Ми зіткнулися з черговою масованою повітряною атакою на столицю. Цього разу супротивник використав безпілотні літальні апарати (БпЛА) з баражуючими боєприпасами "Shahed", за попередньою інформацією. Це вже друга атака іранських дронів на Київ протягом поточного місяця і перша за останні 18 днів. Відповідно до звичної тактики масованих нападів БпЛА, дрони атакували столицю хвилями, наближаючись з різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години. Завдяки силам та засобам нашої протиповітряної оборони, було виявлено та знищено майже два десятки ворожих цілей", - йдеться у повідомленні.



Глава КМВА зазначив, що на цей момент немає інформації про постраждалих чи руйнування, і оперативне зведення постійно оновлюється та уточнюється.