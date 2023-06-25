Російська артилерія обстріляла житлові квартали Херсона. Є жертви

10:44 25 червня Київ, Україна

У той час, як жителі Херсона ліквідують наслідки затоплення, скоєного російськими військами, агресор продовжує артилерійські обстріли міста. За повідомленням голови місцевої ОВ Олександра Прокудіна, під час нічного обстрілу загинув 44-річний чоловік, під завалами знаходиться жінка.

"У Херсоні загинув 44-річний чоловік. Ще одна жінка опинилася під завалами. Один із снарядів розірвався просто посеред кімнати. Пошкоджено будинки та майно мешканців", - написав він у Telegram у неділю, 25 червня.

Херсонська обласна прокуратура уточнює, що вранці снаряд потрапив до п'ятиповерхового будинку. Пошкоджено інші приватні та багатоквартирні будинки.

Розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст.438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни обстріляли місто Нікополь, а також низку інших населених пунктів Дніпропетровської області.. Одна людина отримала поранення, є пошкодження будинків та іншої інфраструктури.

Також стало відомо про наслідки російської атаки у Запоріжжі, де вночі пролунала серія вибухів.