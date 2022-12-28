Російська армія у Маріуполі: росіяни збили пенсіонера та розбили кіоск

У захопленому Маріуполі окупанти росії збили пенсіонера на тротуарі і розбили кіоск. Про це у вівторок, 27 грудня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
За його словами, інцидент стався у Кальміуському районі на вул. Покришкіна та пр. Металургів.
За його словами, інцидент стався у Кальміуському районі на вул. Покришкіна та пр. Металургів.
Андрющенко також зазначив, що внаслідок ДТП було розбито торговий кіоск.
При цьому, як зазначив радник мера, окупанти безкарно поїхали далі.
При цьому, як зазначив радник мера, окупанти безкарно поїхали далі.
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