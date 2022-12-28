Російська армія у Маріуполі: росіяни збили пенсіонера та розбили кіоск

09:18 28 грудня Київ, Україна

У захопленому Маріуполі окупанти росії збили пенсіонера на тротуарі і розбили кіоск. Про це у вівторок, 27 грудня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.



За його словами, інцидент стався у Кальміуському районі на вул. Покришкіна та пр. Металургів.

"Машина російських окупантів вилетіла на тротуар. Військові збили літню людину, яка пересувалась за допомогою палиці", - написав він.





При цьому, як зазначив радник мера, окупанти безкарно поїхали далі. Андрющенко також зазначив, що внаслідок ДТП було розбито торговий кіоск.При цьому, як зазначив радник мера, окупанти безкарно поїхали далі.