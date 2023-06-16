Російська армія обстріляла п'ять громад у Сумській області

09:06 25 травня Київ, Україна

Минулої доби російські війська обстріляли п'ять громад Сумської області, завдавши шкоди інфраструктурі.



Інформація про це надійшла від Сумської обласної військової адміністрації (Сумська ОВА).



Внаслідок обстрілу дві цивільні особи отримали поранення, але їм було надано необхідну медичну допомогу.



Протягом дня було обстріляно території Великописарівської, Юнаківської, Хотинської, Новослобідської та Білопільської громад.



Загальна кількість обстрілів склала 23, з більш ніж 80 вибухами.



Ворожі сили використовували артилерію, міномети, СПГ та РСЗВ у своїх атаках.



Крім того, було зафіксовано запуск авіаційної ракети. Обласна влада відзначає руйнування інфраструктури в різних громадах.