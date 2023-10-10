Російська армія обстріляла Херсонщину, під вогонь потрапило с/г підприємство

Вночі 10 жовтня армія російської федерації здійснила артобстріл Новодмитрівки на Херсонщині.



Про це повідомила обласна військова адміністрація.

"Це вже не перший випадок, коли місцеве сільськогосподарське підприємство опиняється під вогнем. Внаслідок атаки загинули десятки корів, але, на щастя, люди не постраждали", - наголосили в обласній військовій адміністрації.