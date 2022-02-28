Російська армія з "Градів" обстріляла села біля Чернігова

16:11 28 лютий Київ, Україна

З "Градів" було обстріляно села біля Чернігова. Найбільше постраждали Кіїнка та Павлівка. Місцеві жителі повідомляють про значні руйнування десятків будинків. Під завалами можуть бути люди.



Про це повідомили у Оперативному командуванні "Північ" у понеділок, 28 лютого.



"Російські окупанти вбивають мирних українців і стирають з лиця землі цілі села. Двома пакетами касетних боєприпасів армія Росії накрила село Кіїнка на Чернігівщині. Загарбники б'ють зброєю, забороненою Женевською конвенцією. Але про що може бути мова, коли вони підступно напали на незалежну країну, змушуючи їх «любити», руйнуючи будинки, села та забираючи життя», - йдеться у повідомленні.