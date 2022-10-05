Російська армія атакувала Запоріжжя

12:01 05 жовтня Київ, Україна

Вранці 5 жовтня російські загарбники відкрили вогонь по Запоріжжю.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог випустив ракети по обласному центру та околицях міста. Зруйновано об'єкти інфраструктури. Інформація про постраждалих уточнюється", - наголосив він.



Глава ОВА додав, що відпрацювали сили протиповітряної оборони.



Як уточнив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, за попередніми даними, є поранені.