Російська армія атакувала Білозерку на Херсонщині: зруйновано будинки та садок

Вранці у вівторок армія російської федерації атакувала місто Білозерка в Херсонській області, зруйнувавши житлові будинки та місцевий дитячий садок.
Про це заявила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) у своєму повідомленні, опублікованому у Телеграмі.
Про це заявила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) у своєму повідомленні, опублікованому у Телеграмі.
Наголошується, що внаслідок обстрілу постраждали приватні житлові будинки та будівля місцевого дитячого садка.
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