Російська армія атакувала Білозерку на Херсонщині: зруйновано будинки та садок

11:28 12 вересня Київ, Україна

Вранці у вівторок армія російської федерації атакувала місто Білозерка в Херсонській області, зруйнувавши житлові будинки та місцевий дитячий садок.



Про це заявила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) у своєму повідомленні, опублікованому у Телеграмі.

"Російська армія атакувала Білозерку. Ворог завдав ударів близько четвертої ранку", - говориться в повідомленні.

Наголошується, що внаслідок обстрілу постраждали приватні житлові будинки та будівля місцевого дитячого садка.