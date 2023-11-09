Російська агресія: понад 500 снарядів випущено по Херсонщині

08:49 09 листопада Київ, Україна

Російські збройні сили здійснили 85 атак на територію Херсонщини протягом останніх 24 годин, випустивши 529 снарядів з різного озброєння, включаючи міномети, артилерію, Гради, танки, БПЛА та авіацію.



За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, окупанти атакували житлові райони населених пунктів у регіоні, пошкодивши стільникову вежу та пункт незламності у Бериславському районі.



Внаслідок цих обстрілів двоє людей отримали поранення.