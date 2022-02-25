Роскомнагляд оголосив про часткове обмеження доступу до Facebook

19:39 25 лютий Київ, Україна

Російська Федерація продовжує утискати своїх громадян у отриманні правдивої інформації. З сьогоднішнього дня Роскомнагляд частково обмежує доступ до мережі Facebook на території Росії.

Пов'язано це нібито з тим, що соцмережа обмежила офіційні облікові записи чотирьох російських ЗМІ: телеканалу «Зірка», інформаційного агентства «РІА Новини», інтернет-майданчиків «Лента.ру» та «Газета.ру». У Роскомнагляді заявили, що такі дії Facebook, це порушення основних прав і свобод людини, а також прав і свобод громадян Росії.

Також генпрокурор Росії повідомила, що в країні окупанта збираються карати ЗМІ за "неофіційну" інформацію про російське вторгнення.. Фейками вважається вся інформація, окрім опублікованої російською Мінобороною.



Серед іншого, у Росії пригнічуються спроби лідерів думок, публічних осіб висловитись проти війни та підтримки України.



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