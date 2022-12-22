Рогозін незаконно перебуває в Україні

Державна прикордонна служба зафіксувала, що громадянин росії, ексглава роскосмосу, дмитро рогозін незаконно перетнув український кордон, і встановила його місцезнаходження на тимчасово окупованій території на Донеччині.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому цій особі його передали під час святкування дня народження небайдужі товариші.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому цій особі його передали під час святкування дня народження небайдужі товариші.
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