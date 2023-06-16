Ризикуючи собою, рятувальники ДСНС змогли запобігти масштабному вибуху в Києві

10:24 04 червня Київ, Україна

Як повідомляє прес-служба Національної поліції України, поліцейські-рятувальники змогли запобігти потужному вибуху на одному з підприємств Києва: вони, ризикуючи собою, винесли з охопленого вогнем будівлі боєприпас.

Повідомляється, що під час обстрілу в Голосіївському районі Києва в будівлю однієї з фабрик впав уламок дрону, і почалася пожежа. На місце події прибули всі екстрені служби, зокрема поліцейські-вибухотехніки.

"Під час гасіння пожежі рятувальники ДСНС помітили в приміщенні, ймовірно, нерозірвану бойову частину безпілотника і повідомили про знахідку поліцейським. За високої температури боєприпас міг здетонувати в будь-який момент і призвести до потужного вибуху з тяжкими наслідками.Не сумніваючись, капітан поліції Тарас Дмитрук та лейтенант поліції Роман Хоменко одягли спеціальну амуніцію, дихальні апарати та зайшли крізь вогонь до приміщення. Знешкодити 50-кілограмову бойову частину дрону поліцейським довелося у вогні та димі, ризикуючи життям", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, вночі 4 червня ППО знищила чотири крилаті ракети і три ударні дрони.

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