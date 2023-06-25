Росії за добу 24 рази обстріляла Сумську область. Зафіксовано 204 вибухи

09:12 25 червня Київ, Україна

Під постійним вогнем ворожої артилерії є населені пункти прикордонних територій України. Як повідомила військова адміністрація Сумської області, за суботу, 24 червня, було скоєно 24 обстріли прикордонних громад Сумщини.

Зокрема, обстріли зафіксовано у Білопільській, Миропільській, Краснопільській, Юнаківській, Свесській, Есманській, Дружбовській, Зноб-Новгородській та Великописарівській громадах.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено кілька житлових будинків, а також господарських приміщень.

Деталі обстрілів:

У Великописарівському товаристві зафіксовано 30 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено п'ять приватних житлових будинків, два господарські приміщення, трансформатор РЕМ. Пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарське приміщення, льох, сінник, літня кухня.

Білопільську громаду росіяни обстріляли із мінометів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено чотири житлові будинки.

У Миропільській, Юнаківській громадах зафіксовано мінометні обстріли.

Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи) та мінометний обстріл (17 вибухів).

За Есманською та Зноб-Новгородською громадами здійснено мінометний обстріл.

На територію Свеської громади ворог скинув 73 хв.

По Дружбовській громаді здійснено мінометні обстріли (4 вибухи) та обстріли з РСЗВ (8 вибухів).