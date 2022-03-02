РФ: вибухи на колишньому військовому складі. Відео

16:11 07 жовтень Київ, Україна

У Рязанській області, недалеко від населеного пункту Желтухіне, горить склад Західного військового округу (ЗВО), вогонь перекинувся на майданчик, де зберігаються артилерійські снаряди.

Місцеві жителі зняли перші вибухи на відео (обережно, багато матюків).

Військові стверджують, що це сталося через загоряння трави в лісистій місцевості складу.

"Штатна пожежна бригада військової частини вступила в боротьбу з вогнем, але зупинити загоряння не вдалося. В цей час на технічній території військової частини відзначаються окремі вибухи боєприпасів. Згідно з доповіддю з місця особовий склад і цивільний персонал евакуйовані. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

На відео, знятому одним з очевидців на кордоні Рязанської області з Тамбовом, видно клуби диму, що піднімаються в повітря.

Військові займаються локалізацією і гасінням пожежі спільно з прибулими на місце події пожежними бригадами МНС. Загрози прилеглим населеним пунктам немає, заявляють в пресслужбі ЗВО.