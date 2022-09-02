РФ продовжує вигадувати способи примусової паспортизації

16:56 05 серпня Київ, Україна

На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують примусову паспортизацію українського населення. Вони використовують різні схеми, щоби змусити людей отримати російський паспорт.



Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.



Так, для мешканців Мелітополя та його околиць окупанти оприлюднили вимоги щодо "земельних паїв". Отже, люди, у яких досі діють договори оренди на земельні паї, мають переукладати їх на нові. А ті, у кого термін договору минув, мають на підставі отриманого російського паспорта та згідно з російським законодавством укласти новий договір.



У разі, якщо термін договору минув і власник не з'явився, його позбавлять права власності на володіння земельними паями.



Також окупанти запровадили вимогу, що від початку вересня потрібно змінити номерні знаки українського зразка на транспортних засобах на тимчасові. Але для цього слід мати російський паспорт.



Таким чином, заходи росіян спрямовані на паспортизацію населення та присвоєння майна осіб, які виїхали на підконтрольні Україні території.



Також у селі Кам'янське Запорізької області окупаційна адміністрація проводить заходи щодо переведення діяльності місцевого бізнесу на податкові стандарти згідно із законодавством росії. Представникам бізнесу та самозайнятому населенню було вручено відповідні листи. Основною вимогою діяльності є наявність російського громадянства.



Водночас на окупованій території Херсонщини так звана "місцева влада" закликала сільгоспвиробників реєструвати діяльність та сплачувати "податки" за законодавством росії. Тих, хто відмовиться, позбавлятимуть права власності земельними ділянками, а власників агробізнесу "висилатимуть" за межі регіону.