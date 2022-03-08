Армія Росії продовжує обстріл населених пунктів Житомирської області - відео

09:30 06 березень Київ, Україна

Внаслідок ракетних авіаударів по населених пунктах Житомирської області є жертви серед мирного населення, зруйновані будинки та інфраструктура.

Овруч . Ракета прилетіла до району приватного сектора, 5 будинків зруйновано та 15 пошкоджено. Кількість жертв уточнюється.





У місті Коростень внаслідок бомбардувань снаряди потрапили до приватних будинків, загинула щонайменше 1 людина та 4 поранених, серед них є дитина.









Це все, що лишилося від Житомирського бронетанкового заводу після бомбардувань окупантами.