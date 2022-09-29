Росія передислокувала свої війська від кордонів Балтії та Фінляндії в Україну

14:51 29 вересня Київ, Україна

Росія перекинула для участі у війні в Україні більшість своїх сухопутних військ, які перебували вздовж кордону з державами Балтії та Фінляндією.



Про це пише у своєму матеріалі Foreign Policy на основі інформації від трьох посадових осіб із європейських безпекових структур, які погодилися коментувати на умовах анонімності.



Відтягування сил із північного заходу почалося після перших значних втрат в Україні. Під кордонами з балтійськими державами та Фінляндією розміщувалися близько 30 тисяч військових. За інформацією співрозмовників, близько 80% із них уже кинули в Україну.

"Відтягування сил із цього регіону протягом останніх семи місяців була дуже значною", - зазначає анонімний співрозмовник із "нордичної країни".

Перекинули, зокрема, ракетні системи та засоби ППО. Водночас, за його словами, у регіоні все ще залишається російський флот, який розміщується у районі Кольського півострова, як і повітряні сили.



Співрозмовники з балтійських держав кажуть, що в Україні опинилася і частина військових із Балтійського флоту росії.



Більшість військових, яких перекинули з північного заходу в Україну, входять до 6-ї армії, зараз вона задіяна у боях на півдні.



Водночас чиновники і з європейських країн, і зі США вважають, що росія продовжує залишатися загрозою для держав Балтії й перекинутим військам підготують заміну, незалежно від того, як далі розвиватимуться події в Україні.