РФ відкрила КПВВ тільки в Станиці Луганській і Новотроїцькому

Російські військові продовжують блокувати п'ять з семи КПВВ на Донбасі, про це 20 листопада стало відомо з повідомлення пресцентру Держприкордонслужби.
Незаконні збройні формування продовжують блокування руху людей через дорожні коридори навпроти КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське", "Мар'їнка".
Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щодоби, і "Новотроїцьке", в якому представники окупаційної влади розблоковують рух двічі на тиждень в понеділок і п'ятницю.
Незаконні збройні формування продовжують блокування руху людей через дорожні коридори навпроти КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське", "Мар'їнка".
Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щодоби, і "Новотроїцьке", в якому представники окупаційної влади розблоковують рух двічі на тиждень в понеділок і п'ятницю.
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