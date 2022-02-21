РФ звинуватила Україну у підриві будівлі ФСБ у Ростовській області

Федеральна служба безпеки РФ заявила про влучення снаряда у прикордонний пункт в Ростовській області на кордоні з Україною.
Як пишуть російські пропагандисти, інцидент стався у понеділок, 21 лютого, о 10:50 за київським часом. росЗМІ пишуть, що снаряд невстановленого зразка, нібито випущений з території України, потрапив у пункт прикордонної служби ФСБ по Ростовській області, розташований за 150 метрів від російсько-українського кордону.
«Об'єкт є повністю зруйнованим, постраждалих немає. На місці події працюють сапери», – пишуть росЗМІ.
При цьому російські ЗМІ оприлюднили відео цього «прикордонного пункту» ФСБ, який схожий на сарай серед лісу. На цей момент доступ до цього відео анульовано.
Видання "РБК" уточнює, що інцидент стався біля хутора Щербакова. Він розташований на маріупольському напрямку, кордон там контролюється терористами угруповання ДНР, яких контролює Москва.
Як пишуть російські пропагандисти, інцидент стався у понеділок, 21 лютого, о 10:50 за київським часом. росЗМІ пишуть, що снаряд невстановленого зразка, нібито випущений з території України, потрапив у пункт прикордонної служби ФСБ по Ростовській області, розташований за 150 метрів від російсько-українського кордону.
«Об'єкт є повністю зруйнованим, постраждалих немає. На місці події працюють сапери», – пишуть росЗМІ.
При цьому російські ЗМІ оприлюднили відео цього «прикордонного пункту» ФСБ, який схожий на сарай серед лісу. На цей момент доступ до цього відео анульовано.
Видання "РБК" уточнює, що інцидент стався біля хутора Щербакова. Він розташований на маріупольському напрямку, кордон там контролюється терористами угруповання ДНР, яких контролює Москва.
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