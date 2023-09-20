Росія обстріляла село на Харківщині: пошкоджено житлові будинки, відключено світло і газ

15:40 20 вересня Київ, Україна

Сьогодні російські загарбники майже годину обстрілювали прикордонне село Одноробівка у Золочівській громаді на Харківщині, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та тимчасово відключали електрику та газ.



Про це розповсюдила прес-служба Харківської обласної військової адміністрації через Телеграм.

"Приблизно о 10:25 ранку російські загарбники розпочали обстріл села Одноробівка у Золочівській громаді.. Артилерійські удари тривали майже годину. Внаслідок обстрілів було пошкоджено три багатоквартирні будинки та один приватний будинок, а також п'ять господарських будівель, чотири автомобілі та два гаражі", - йдеться в повідомленні.

На щастя, не було інформації про постраждалих чи поранених серед мирного населення.