РФ обстріляла прикордоння Чернігівщини

13:18 10 травня Київ, Україна

Увечері 9 травня російська авіація обстрілювала некерованими ракетами прикордонну територію Чернігівської області.



Зокрема, агресори здійснили кілька пусків на глибину до пів кілометра від лінії державного кордону територією Новгород-Сіверського та Корюківського районів Чернігівської області.



Ракети розірвалися в лісистій місцевості та полі та викликали загоряння сухостою, яке прикордонники оперативно загасили і не дали вогню поширитися.



Зазначається, що внаслідок зазначених обстрілів, на щастя, жертв немає.