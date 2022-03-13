РФ завдала авіаудару по гуртожитку в Чернігові, постраждало 9 людей

12:41 13 березня Київ, Україна

Внаслідок авіаудару російськими окупантами по 9-поверховому гуртожитку у місті Чернігів виникла пожежа.

Станом на 11:50 пожежу у дев'ятиповерховому гуртожитку у Чернігові, ліквідовано.



У ході рятувальних робіт на місці події виявлено одного загиблого мешканця.



Двох травмованих людей направлено до лікарні для надання медичної допомоги та 7 осіб підрозділами ДСНС врятовано з-під завалів. Роботи продовжуються.



Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 одиниць спеціальної техніки.