РФ масовано ударила ракетами по Україні: вибухи у чотирьох областях (фото)

Масованого ракетного обстрілу було завдано по території України сьогодні, 25 червня. Вранці ворог випустив понад 20 ракет авіацією РФ з території Білорусі, ймовірно, з Наровлі (Гостомельська область). Вибухи були чутні у Київській, Чернігівській, Житомирській областях та Миколаєві. Про це повідомляє моніторингова група "Білоруські Гаюн".

Хронологія

05:44 Повідомляють про вибухи на Житомирщині.

05:52 Повідомляють про вибухи на Київщині та Чернігівщині.

06:00 У Києві тихо. В області працює ППО.

Окупанти обстріляли селище Десна, яке на межі Київської та Чернігівської областей. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус підтвердив обстріл та закликав мешканців не публікувати фото та відео прильотів. Інформація про руйнування та жертви поки що відсутня.

"селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом", - повідомив В'ячеслав Чаус.

Також очевидці повідомляють про понад 20 вибухів у Житомирській області.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич також повідомив, що було чути вибухи. Напередодні він закликав мешканців міста евакуюватись на безпечнішу територію.

Вранці по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Соцмережі повідомляють, що попередньо над Києвом збили ракету, пуск був із боку Білорусі.

Інформація про ворожі "прильоти" уточнюється, деякі з них уже підтвердили місцеву владу.

За інформацією Генштабу, за ніч окупанти випустили понад 40 ракет територією України.

Прогноз по обстрілу

Радник голови ВП Олексій Арестович заявляв, що всі 6 носіїв крилатих ракет Росії вишикувалися в Чорному морі і, швидше за все, готуються до масованого запуску ракет територією України. Він зазначив, що є величезна ймовірність того, що буде завдано ракетного удару по Києву. За його словами, найбільш небезпечний період буде 25-26 червня, пов'язаний він із успішними діями ЗСУ у Чорному морі.