Росія погрожує скоротити соцвиплати жителям на ТОТ без російського паспорта - ЦНС

09:02 26 вересня Київ, Україна

Російська влада погрожує мешканцям тимчасово окупованих українських територій скоротити соціальні виплати, особливо щодо допомоги з догляду за дітьми. Це стосується матерів, які не мають російського громадянства, і їх обіцяють позбавити фінансової підтримки.



Згідно з інформацією, опублікованою в понеділок, 25 вересня, Центром національного спротиву, окупанти погрожують переглянути розмір виплат з можливим повним скасуванням соціальних допомог у разі ігнорування вимоги про отримання російського громадянства.



Центр національного спротиву підкреслює, що ця практика є формою шантажу з боку окупантів, особливо щодо самотніх матерів і батьків, яких намагаються примусити до отримання російського громадянства, піддаючи їх тиску.