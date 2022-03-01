РФ готує провокацію для виправдання запровадження білоруських військ в Україну

Россия готовит сознательную провокацию для оправдания введения Белорусских войск. По имеющимся разведывательным данным, сейчас вблизи белорусско-украинской границы находятся белорусские танки в количестве около 300 шт.

Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута г. Пинск – Иваново – Драгичин (около 30 км от Государственной границы Украины).

Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск.