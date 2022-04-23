РФ готує провокації з евакуацією людей із Маріуполя

Тисячі українських громадян досі не можуть вибратися із окупованих росіянами міст. Ворог не випускає людей, прирікаючи їх на смерть. Навіть у разі обіцянки відкрити коридор, рашисти підло використовують ситуацію проти мирних жителів.

Віце-прем'єр, голова Мінреінтеграції Ірина Верещук попередила мешканців Маріуполя про можливість провокацій з боку російських військових під час евакуації у суботу, 23 квітня.

"Щойно отримали інформацію, що окупанти можуть намагатися паралельно з нами організувати свій коридор для евакуації до Росії. Тож прошу бути уважними. Не піддаватися на обман та провокації. Наш коридор працює виключно у напрямку Запоріжжя (через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів)", - написала вона у соцмережах.

Зазначимо, евакуацію з Маріуполя намагаються організувати вже три дні, але поки що без особливих успіхів.

Влада міста каже, що для евакуації населення потрібен хоча б день без обстрілу.