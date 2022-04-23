РФ готує провокації з евакуацією людей із Маріуполя

Тисячі українських громадян досі не можуть вибратися із окупованих росіянами міст. Ворог не випускає людей, прирікаючи їх на смерть. Навіть у разі обіцянки відкрити коридор, рашисти підло використовують ситуацію проти мирних жителів.
Віце-прем'єр, голова Мінреінтеграції Ірина Верещук попередила мешканців Маріуполя про можливість провокацій з боку російських військових під час евакуації у суботу, 23 квітня.
Зазначимо, евакуацію з Маріуполя намагаються організувати вже три дні, але поки що без особливих успіхів.
Влада міста каже, що для евакуації населення потрібен хоча б день без обстрілу.
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