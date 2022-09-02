Росія готує фейкову операцію на ЗАЕС, щоб звинуватити Україну - ISW

09:07 19 серпня Київ, Україна

Російські окупанти готують фейкову операцію з метою звинуватити Україну в атаці на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



Зокрема, командувач Військами радіаційного, хімічного та біологічного захисту росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов напередодні заявив, що українські сили готуються до провокації на Запорізькій АЕС. За його словами, вона має збігтися із приїздом до України генсека ООН Антоніу Гутерріша.



Він звинуватив українські сили у підготовці цієї провокації, щоб звинуватити росію в тому, що вона влаштувала ядерну катастрофу, і створити навколо АЕС зону відчуження завширшки 30 км.

"Брифінг Кирилова, який був підкріплений (заявами - ред.) міноборони росії, збігається з повідомленнями про те, що російська влада заборонила співробітникам російських АЕС виходити на роботу 19 серпня", - звернули увагу аналітики.

В ISW зазначили, що на кадри, що просочилися з території станції, потрапило розміщення окупантами військової техніки поблизу ядерного реактора АЕС.

"Російські сили створюють умови, щоб влаштувати провокацію на станції та змістити інформаційний наратив, щоб звинуватити Україну в майбутніх операціях на території станції", - додали експерти.

Зазначимо, дві російські крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку Запоріжжя.



Крім того, Енергоатом заявив, що Запорізька АЕС працює лише для власних потреб через пошкодження високовольтної лінії.