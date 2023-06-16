Росія атакувала Житомирщину: один загиблий і руйнування внаслідок удару

08:35 09 червня Київ, Україна

Війська Росії атакували Житомирську область, внаслідок удару загинула одна людина, є поранені та руйнування в районі.



Інформацію про це надала Звягельська міська рада та голова Житомирської ОВВ Віталій Бунечко.



Внаслідок ракетної атаки ворога, що сталася вночі 9 червня, постраждав житловий масив у приватному секторі громади.



О 07:48. Бунечко повідомив, що вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині силами ППО, за попередніми даними, збито одну ракету.



Внаслідок падіння уламків у місті Звягель зруйновано 1 та пошкоджено 12 житлових будинків.



Внаслідок пригоди 1 особа загинула та 3 особи травмовані.