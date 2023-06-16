Росія атакувала Житомирщину: один загиблий і руйнування внаслідок удару

Війська Росії атакували Житомирську область, внаслідок удару загинула одна людина, є поранені та руйнування в районі.
Інформацію про це надала Звягельська міська рада та голова Житомирської ОВВ Віталій Бунечко.
Внаслідок ракетної атаки ворога, що сталася вночі 9 червня, постраждав житловий масив у приватному секторі громади.
О 07:48. Бунечко повідомив, що вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині силами ППО, за попередніми даними, збито одну ракету.
Внаслідок падіння уламків у місті Звягель зруйновано 1 та пошкоджено 12 житлових будинків.
Внаслідок пригоди 1 особа загинула та 3 особи травмовані.
Інформацію про це надала Звягельська міська рада та голова Житомирської ОВВ Віталій Бунечко.
Внаслідок ракетної атаки ворога, що сталася вночі 9 червня, постраждав житловий масив у приватному секторі громади.
О 07:48. Бунечко повідомив, що вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині силами ППО, за попередніми даними, збито одну ракету.
Внаслідок падіння уламків у місті Звягель зруйновано 1 та пошкоджено 12 житлових будинків.
Внаслідок пригоди 1 особа загинула та 3 особи травмовані.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі