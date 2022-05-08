Результат російського авіаудару зі школи в Білогорівці: 60 загиблих

09:42 08 травня Київ, Україна

Росія веде в Україні не просто війну, вона цинічно винищує український народ. У Білогорівці Луганської області, за попередніми даними, загинули 60 людей в результаті російського авіаудару по школі. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай у Telegram 8 травня.. Евакуйовано з-під завалів 30 людей, семеро з яких поранено.

Пізніше стало відомо, що загинули 62 особи.

«7 травня у Білогорівці внаслідок російського авіаудару виникли пожежі у будівлі школи на площі близько 300 м кв та у будинку культури. Пожежу було ліквідовано майже за чотири години, потім проведено розбирання завалів і, на жаль, знайдено тіла двох загиблих. Швидше за все, всі 60 людей, що залишилися під уламками, загинули», - написав Гайдай. «Це справжні звірства російського світу: цинічний обстріл школи з бомбосховищем, вбивство дітей у Привілля. Росіянам не має значення, кого вбивати. Не може військового – уб'є беззахисну дитину. Нагадаємо, що вчора вдень окупаційні війська Росії з «градів» та «ураганів» обстріляли Привілля. Загинули 11-ти та 14-річні хлопці, їх 69-річна бабуся, 12-ти та 8-річні сестри загиблих отримали тяжкі поранення та були госпіталізовані до лікарні. Як з'ясувалося, бабуся з онуками вийшла з притулку на кілька хвилин і саме в цей час ворог ударив по місту», - написав голова області.

Напередодні повідомлялося, що у місті Привілля Луганської області під час обстрілу загинули двоє дітей, жінка та ще двоє дітей тяжко поранені. Гайдай зазначає, що жертв може бути більше, і закликає місцевих жителів якнайшвидше евакуюватися.

Раніше глава ОВА повідомляв, що жителі Луганської області відмовляються від евакуації, незважаючи на обстріли, що почастішали.

За даними радника мера Маріуполя, під кожним знищеним окупантами будинком у місті знаходять до 100 загиблих місцевих жителів.