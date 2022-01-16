Рішенням суду співробітника Офісу генпрокурора заарештовано за хабар

Черговий скандальний арешт за хабар у лавах української прокуратури. Як стало відомо, вчора, 14 січня, рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС) співробітника Офісу генпрокурора, який попався на хабарі в 150 тисяч доларів, відправлено на 60 днів із зали суду під варту. Як альтернативу було виставлено заставу в 2 млн 471 тис.. грн.

Вирок набирає чинності та буде опублікований 18 січня. А поки що адвокати чиновника мають п'ять днів, щоб встигнути подати апеляцію.

Вже не секрет, що йдеться про заступника начальника одного з відділів ОГП Захара Антипова, який за хабар пообіцяв підприємцю сприяти у закритті кримінальної справи. У процесі «допомоги» апетит чиновника від правосуддя зріс із 100 до 150 тисяч доларів.. Як то кажуть, жадібність його і згубила.

Нагадаємо, що екс-начальника одного з відділів прокуратури Київської області Володимира Чеботарьова ВАКС засудив до п'яти років за хабарництво та шахрайство.