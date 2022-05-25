Рейдери не поділили контроль над будівлею "Укрбуду"

06:21 23 грудня Київ, Україна

Спробу захоплення або рейдерське паювання правоохоронні органи Києва розцінюють як хуліганство.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Близько 14:00 22 грудня столичним правоохоронцям по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що група невідомих осіб намагається проникнути в одне з приміщень на вулиці Пушкінській.



На місце виїхали патрулі і слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, які "втрутилися в ситуацію і відновили правопорядок".

"В результаті події постраждав працівник поліції, який госпіталізований в лікарняний заклад для надання медичної допомоги в умовах стаціонару. Попередньо встановлено, що конфлікт виник на підставі права власності на приміщення. При цьому група осіб із застосуванням фізичної сили, піротехнічних засобів намагалася зайти і захопити його. За підозрою в скоєнні хуліганських дій в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України поліціянти затримали шістьох осіб. Зараз з ними проводяться першочергові слідчі дії. Зібрані відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини і причини цього кримінального злочину", - наголошується в повідомленні.

Інформацію про штурм підтвердив колишній президент держкорпорації Максим Микитась в Facebook.

"Відповідально заявляю, що до даних подій я не маю ніякого відношення! Там обидві сторони - рейдери! Як одна сторона, що розбирається, має підроблені документи і юридичні претензії, так і друга, фізично незаконно контролювала будівлю останні місяці, поки я був в СІЗО - обидві не мають права там перебувати! Знаючи, що я вийшов з СІЗО, обидва табори занервували і поспішають - і обидва хочуть швидко продати будівлю,поки я не висунув законних вимог, але вони не довіряють один одному - звідси і розбирання між ними за контроль", - написав він.