Дитина вночі пішов з дому, а батьки не заметлі

Вчора в 4:21 до силовиків надійшла інформація про подію на вулиці Миру. Дівчинка у віці року і десяти місяців гуляла босоніж і без верхнього одягу. На місце події виїжджали патрульні, слідчо-оперативна група, співробітники ювенальної превенції і бригада швидкої.

За попередніми даними, собака відкрила двері квартири, після чого дитина вийшла назовні. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту. Маленьку доставили в лікарню, її здоров'ю нічого не загрожує. Раніше родина не потрапляла в поле зору соцслужб. Поліцейські склали на батьків адмінпротокол за статтею 184 КУпАП ( "невиконання обов'язків по вихованню дитини").

Нагадаємо, раніше поліція розшукала підлітка, який втік з Богодухівської районної лікарні. За інформацією відомства, від медсестри лікувального закладу в поліцію надійшов сигнал про те, що 17-річний пацієнт дитячого відділення пішов на прогулянку і не повернувся. Ввечері 20 квітня втікача виявили в селі Степанівка Краснокутського району. За словами хлопчика, він прямував в гості до своєї хрещеної, яка мешкає в Сумській області. Правоохоронці повернули підлітка опікунам.