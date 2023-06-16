РДК та «Російський добровольчий корпус» заявили про «другу фазу» операції у Білгородській області

У районі російського прикордонного пункту «Шебекіно» у Білгородській області відбуваються бої. Тим часом бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) і "Легіону Свободи Росії" (ЛСР), які проводять операцію в Білгородській області, оголосили про початок другої фази.
Перед цим у самому місті був нічний обстріл. Попередньо один із снарядів влучив у будівлю місцевого МВС.
Перед цим було організовано часткову евакуацію, і частина жителів вирішили залишити місто. Вранці на Telegram-каналі бійців ЛСР з'явилося повідомлення про те, що відбувається на кордоні України та росії. Вони відзначили, що незабаром розпочнуть другу фазу операції:
Як зазначив представник ЛСР, дуже скоро вони вирушать знову на територію росії, щоб «принести свободу, мир і спокій».
Легіон «Свобода Росії» доповів про знищення самохідного міномета «Тюльпан» та КамАЗу з боєкомплектом на Шебекінському напрямку.
Представники підрозділу "Російський добровольчий корпус", у свою чергу, опублікували у мережі відеозвернення, в якому було оголошено про початок обіцяної командиром РДК другої фази.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі