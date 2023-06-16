РДК та «Російський добровольчий корпус» заявили про «другу фазу» операції у Білгородській області

11:39 01 червня Київ, Україна

У районі російського прикордонного пункту «Шебекіно» у Білгородській області відбуваються бої. Тим часом бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) і "Легіону Свободи Росії" (ЛСР), які проводять операцію в Білгородській області, оголосили про початок другої фази.

«На кордоні росії та України йде битва. За попередніми даними, атаковано МАПП «Шебекіно» за допомогою танків», – пише Telegram-канал Baza.

Перед цим у самому місті був нічний обстріл. Попередньо один із снарядів влучив у будівлю місцевого МВС.



Перед цим було організовано часткову евакуацію, і частина жителів вирішили залишити місто. Вранці на Telegram-каналі бійців ЛСР з'явилося повідомлення про те, що відбувається на кордоні України та росії. Вони відзначили, що незабаром розпочнуть другу фазу операції:

«Наші побратими передають привіт із українсько-російського кордону. Наша боротьба продовжується. Чекайте на нас!» – йдеться у публікації.

Як зазначив представник ЛСР, дуже скоро вони вирушать знову на територію росії, щоб «принести свободу, мир і спокій».

«Грайворон – це лише початок. В результаті боягузтва путінських військових шакалів нам дісталося багато трофеїв. Завдяки цьому ми зможемо більше озброїти наших соратників. Ми йдемо звільняти всю росію – від Білгорода до Владивостока. Щоб у москві було піднято біло-синьо-білий прапор свободи», – сказав боєць ЛСР.

Легіон «Свобода Росії» доповів про знищення самохідного міномета «Тюльпан» та КамАЗу з боєкомплектом на Шебекінському напрямку.

Представники підрозділу "Російський добровольчий корпус", у свою чергу, опублікували у мережі відеозвернення, в якому було оголошено про початок обіцяної командиром РДК другої фази.