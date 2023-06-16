Розпалювання міжрелігійної ворожнечі: митрополит УПЦ МП з Буковини отримав підозру

Служба безпеки та Нацполіція викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ (МП) у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.
Під час літургій він зневажливо висловлювався з приводу Православної Церкви України, називаючи її «церквою антихриста» та «сатанинською». Тим самим він ображав релігійні почуття вірян та провокував загострення внутрішньої обстановки у регіоні.
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності клірика.
За матеріалами Служби безпеки, фігуранту повідомлено про підозру за ч.1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).
В цей час вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.
Під час літургій він зневажливо висловлювався з приводу Православної Церкви України, називаючи її «церквою антихриста» та «сатанинською». Тим самим він ображав релігійні почуття вірян та провокував загострення внутрішньої обстановки у регіоні.
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності клірика.
За матеріалами Служби безпеки, фігуранту повідомлено про підозру за ч.1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).
В цей час вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.
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