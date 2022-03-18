Розшукується чоловік, який пограбував ювелірний магазин у Києві. З'явилося відео

13:33 16 червня Київ, Україна

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, у київських поліціянтів з'явилося відео, на якому добре видно обличчя чоловіка, який скоїв пограбування фірмового магазину Київського ювелірного заводу. Оголошено розшук із зазначенням прикмет чоловіка.

"Правоохоронці просять громадян допомогти встановити особу зловмисника. За будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити злочин, Київський ювелірний завод пропонує винагороду в сумі 100 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що розбійний напад стався 22 травня поточного року. В рамках досудового розслідування слідчі і оперативники почали необхідні заходи щодо встановлення особи зловмисника.

Попередньо встановлено, що в приміщення ювелірного магазину в Голосіївському районі зайшов чоловік і, погрожуючи предметом, схожим на рушницю, забрав ювелірні прикраси з вітрини і втік. Прикмети зловмисника: зріст 180-185 см, середньої статури, був одягнений в сині джинси і сіру футболку.

Поліція Києва звертається до громадян, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе в розкритті злочину, зателефонувати за телефонами: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 або по спецлінії 102. Анонімність і конфіденційність гарантується, а Київський ювелірний завод пропонує винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.