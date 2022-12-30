Колаборантка, що розшукувалася, сама прийшла з повинною до суду - СБУ
12:02 30 грудня Київ, Україна
Херсонська колаборантка, яку СБУ
оголосила у розшук, сама прийшла з повинною до суду
. Про це повідомила пресслужба СБУ.
Повідомляється, що колишня глава відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона, яку СБУ та ДБР оголосили у розшук за колабораційну діяльність, вирішила покаятися.
"Після захоплення міста вона підтримала загарбників і вступила до лав окупаційної адміністрації росії. Там її призначили "главою відділу кадрів" у створеній агресором "виправній колонії". На цій посаді агітувала місцевих жителів підтримати країну-агресора та приєднатися до лав каральної установи рашистів. За це обіцяла "крісла" в окупаційному органі та лояльність російських загарбників", - йдеться у повідомленні СБУ.
Співробітники СБУ задокументували злочинні дії колаборантки, повідомили її про підозру та оголосили у розшук.
"Після звільнення Херсона фігурантка, усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно з'явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомляє пресслужба.
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