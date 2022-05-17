Розваги в Кам'янському: підлітки принижували товариша і знімали все на відео

14:25 15 грудня Київ, Україна

Завдяки відео, викладеному в інтернет, поліціянтам вдалося встановити особи підлітків, які брали участь у побитті і приниженні 17-річного хлопця.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Кам'янського відділу поліції.

"14 грудня в поліцію звернулася 43-річна жінка і повідомила про знущання над її сином. Правоохоронці встановили, що 13 грудня потерпілий перебував у гостях у знайомого, де його побили і зрізали волосся. Відео знущань над хлопцем один з присутніх виклав в Інтернет. В цей час поліція встановила всіх учасників події - це троє місцевих жителів віком від 15 до 20 років. Також поліціянти встановили особи шести свідків, які були присутні в гостях разом з потерпілим", - сказано в повідомленні.

За цим фактом за погодженням з місцевою прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Триває досудове розслідування.