Розвідували бойові позиції ЗСУ: правоохоронці викрили чергових агентів росії

08:08 29 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє Служба безпеки України.



Крім того, підозрювані передавали окупантам інформацію про геолокацію та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу ліній східного та південного фронтів.



Одного з російських прибічників було затримано внаслідок спецоперації контррозвідки СБУ у Краматорську. За вказівкою окупантів він мав збирати розвіддані щодо оборони міста. Співробітники СБУ затримали двох російських агентів у прифронтових районах Донбасу. Вони розвідували бойові позиції та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.Про це повідомляє Служба безпеки України.Крім того, підозрювані передавали окупантам інформацію про геолокацію та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу ліній східного та південного фронтів.Одного з російських прибічників було затримано внаслідок спецоперації контррозвідки СБУ у Краматорську. За вказівкою окупантів він мав збирати розвіддані щодо оборони міста.

Ще одного російського агента співробітники Служби безпеки затримали у Покровську. Жінка розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у прифронтових районах Донбасу та Запоріжжя. Для цього вона об'їжджала території обох регіонів та приховано спостерігала за об'єктами ЗСУ.

Наразі російським агентам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада") і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.