Руйнівні та смертоносні повені обрушилися на Бразилію та Гаїті

08:28 02 лютий Київ, Україна

Кількість загиблих внаслідок масивних зсувів та повеней у південно-східному штаті Сан-Паулу в Бразилії зросла до 24 людей.



Катастрофа була викликана проливними дощами, які затопили Сан-Паулу на початку п'ятниці, при цьому найбільших збитків було завдано містам Аруха, Франсіско-Морато, Ембуд-дас-Артес і Франко-да-Роша, які зазнали найбільших збитків та людських жертв.



Губернатор Сан-Паулу Жоао Доріа виділив 2,8 мільйона доларів у вигляді надзвичайних фондів, щоб допомогти із зусиллями з надання допомоги та відновлення.



З початку року на південному сході Бразилії обрушилися зливи. Минулого місяця повені у штаті Мінас-Жерайс забрали життя 19 людей.

На Гаїті внаслідок проливних дощів троє людей загинули і ще одна зникла безвісти, а близько 2500 сімей були змушені покинути північні та південні райони острова. На ці райони обрушився проливний шторм, що спричинив масштабні повені, а також сильний вітер, який вирвав з коренем дерева в деяких населених пунктах.