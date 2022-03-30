Зруйнована облдержадміністрація Миколаєва. Деталі. Фото

10:46 30 березня Київ, Україна

Продовжуються пошуково-рятувальні роботи після влучення ворожої ракети у дев'ятиповерхову будівлю облдержадміністрації в Миколаєві.

Зазначимо, у будівлі облдержадміністрації зруйновано центральну секцію з 9 по 1 поверх.