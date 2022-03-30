Зруйнована облдержадміністрація Миколаєва. Деталі. Фото

10:46 30 березня Київ, Україна

Продовжуються пошуково-рятувальні роботи після влучення ворожої ракети у дев'ятиповерхову будівлю облдержадміністрації в Миколаєві.
 
Зазначимо, у будівлі облдержадміністрації зруйновано центральну секцію з 9 по 1 поверх.

Рятувальники працюють позмінно, на місці перебуває 8 одиниць техніки та 38 співробітників ДСНС.

Станом на 8:00 роботи продовжуються. З-під завалів вилучено тіла 12 загиблих, 33 особи постраждали (з них підрозділами ДСНС врятовано 18 осіб, які були передані бригадам швидкої медичної допомоги).
 
Фото: Разрушенная облгосадминистрация Николаева. Подробности 02
 