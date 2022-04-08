Зруйновано екопарк Фельдмана. Дорослих тварин можуть приспати

13:55 05 квітня Київ, Україна

У Харкові окупанти зруйнували екопарк Фельдмана. Деяких тварин вдалося вивезти, але деякі залишаються у зруйнованих вольєрах, що загрожує життю харків'ян. Про це повідомив власник парку бізнесмен Олександр Фельдман.



За його словами, екопарк повністю зруйновано. У вольєрах залишилися тигри та леви. Їх немає можливості вивезти в інше місце, тому єдиним варіантом є присипання цих тварин.



«Можу сказати, що парку більше нема. Після вчорашнього масованого обстрілу ракетами та літаками зруйновано вольєри та інфраструктуру. Дивом залишилися живі леви та тигри. Зруйновані їхні клітки, тому вони будь-якої миті можуть опинитися на вулицях. У нас день до вечора сьогодні, або прийняти будь-яке рішення щодо транспортування, або всіх приспати», – сказав Фельдман.



За його словами, шанси вивезти левів та тигрів дуже малі.