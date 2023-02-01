Викрито шахрайки, які намагалися збирати на ЗСУ від імені голови Житомирської ОВА

18:50 01 лютого Київ, Україна

Злочинна група осіб відкрила збір на потреби ЗСУ від імені Житомирської ОВА, але шахрайки було викрито.

Про це повідомляє голова Житомирської ОВ в офіційному ТГ-каналі.

"На цей раз їм здалося доречним послатися на мене. Проте дарма, адже весь бізнес, благодійники та волонтери Житомирської області знають, що Житомирська обласна військова адміністрація не проводить збирання коштів ні від імені начальника ОВ, ні його заступників чи інших співробітників. Наш Гуманітарний штаб отримує допомогу та розподіляє її тим, кому вона перш за все потрібна", - пише Бунечко.



Глава ОВА наголосив, що у разі отримання подібних повідомлень нібито від імені ОВА не слід перераховувати гроші, а треба звертатися до поліції.